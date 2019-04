Ο διαγωνισμός Trikala Innovation Challenge enabled by Vodafone Business πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου Τρικκαίων για την υποστήριξη νέων και καινοτόμων ιδεών που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, μέσα από την καθοδήγηση του GiSeMi HUB, η έναρξη λειτουργίας του οποίου εγκαινιάστηκε στις 18 Απριλίου.

Η Vodafone Ελλάδας θα παράσχει τόσο βραβεία στους τρεις νικητές όσο και συμβουλευτική υποστήριξη στις ομάδες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό μέσω της ομάδας Vodafone Smart Communities Agile. Επίσης, οι ομάδες Reciget και ΚαρΜα – Φάρμα Καρρά- Μανδράκη θα φιλοξενηθούν στον Κόμβο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας GiSeMi HUB, ενώ το ICT lab Machine vision and ΙoΤ στα γραφεία της Vodafone Innovus στην Αθήνα.

Στην κατηγορία Internet of Things διακρίθηκε το ICT lab Machine vision and ΙoΤ από την Τρίπολη για την πρόταση Machine vision & IoT. Πρόκειται για αυτόνομα συστήματα καταγραφής μικρού μεγέθους που επιτηρούν σημεία ενδιαφέροντος με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας τοπική επεξεργασία εικόνας και εξάγοντας και αξιοποιώντας χρήσιμα data. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας μεταφέρονται μέσω NB-IoT σε web dashboard για την πρόσβαση, την ανάλυση και την ειδοποίηση των χρηστών. Πρόκειται για τεχνολογία που μπορεί να φέρει νέες εφαρμογές σε σειρά τομέων όπως οι συγκοινωνίες - κάνοντας ανάλυση του είδους της κίνησης, ανθρώπων και οχημάτων σε κόμβους ενδιαφέροντος - και η ασφάλεια, βοηθώντας στον εντοπισμό πυρκαγιών, την επιτήρηση κτλ.

Με σημαντική επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας Trikala Innovation Challenge enabled by Vodafone Business που διοργάνωσε στα Τρίκαλα ο Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας GiSeMi HUB με την υποστήριξη της Vodafone Ελλάδας και είχε ως στόχο την ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών στις κατηγορίες Smart Cities, Internet of Things και Smart Farming, αντίστοιχα.

