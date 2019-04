Το συνέδριο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τους εξής θεματικούς άξονες: Intelligence Transformation , Digital Disruption , Cyber Security , Internet of Things , Cloud Computing , Smart Cities , Blockchain και Big Data Analytics .

Το Shape The Future είναι το τεχνολογικό συνέδριο που αποτελεί σημείο συνάντησης ανάμεσα σε έμπειρα στελέχη από 10 ηγέτιδες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τεχνολογικό κλάδο και σε φοιτητές από όλη την Ευρώπη.

