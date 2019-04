Ο κύκλος εργασιών της MLS Innovation Inc το 2018 ανήλθε σε 20,9 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη, μετά από φόρους, να ανέρχονται σε 1,6 εκατ. ευρώ, όπως γνωστοποίησε σήμερα η εταιρεία.

