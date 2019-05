Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η έρευνα έρχεται την ώρα που εντείνεται η μάχη για το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας. Το Spotify που έφτασε τον περασμένο μήνα τους 100 εκατ. συνδρομητές και ηγείται του μουσικού streaming, αλλά είναι αντιμέτωπο με αυξημένο ανταγωνισμό από την Apple και την Amazon .

More in this category: