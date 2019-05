Η μελέτη καταγράφει τα βασικά εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επεκταθούν σε ξένες αγορές. Τα εσωτερικά εμπόδια που πηγάζουν από τις αδυναμίες των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στις διεθνείς εξελίξεις και στις δυναμικές του διασυνοριακού εμπορίου. Σχετίζονται, μεταξύ άλλων με τις χαμηλές τιμές του ανταγωνισμού, με την έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και την έλλειψη εσωτερικών δομών, με τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων, την έλλειψη οργάνωσης, αλλά και τεχνογνωσίας-πληροφόρησης, όπως και τις ελλείψεις σε επίπεδο logistics. Αντίστοιχα, τα εξωτερικά εμπόδια που θέτει η σύγχρονη εγχώρια ή διεθνής οικονομία σχετίζονται με τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, την υψηλή φορολογία, την αρνητική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, την πολιτική και οικονομική αστάθεια, τα προβλήματα χρηματοδότησης και ασφάλισης των εξαγωγών. Σε κάθε περίπτωση κλειδί για την ενίσχυση των εξαγωγών παραμένει η ανάγκη μεγέθυνσης (scale up) των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο κατακερματισμός της παραγωγικής βάσης και η μέχρι σήμερα αδυναμία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων να αποκτήσουν την κρίσιμη μάζα, ή να προχωρήσουν σε συνεργασίες, συμπράξεις ή συγχωνεύσεις, παραμένει η βασική αιτία της έλλειψης εξωστρέφειας.

