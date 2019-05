H Google γιορτάζει τη Γιορτή της Μητέρας με ένα υπέροχο doodle.

Η Google δημιούργησε ένα καταπληκτικό doodle, για τη Γιορτή της μητέρας, στο οποίο μία «μαμά» πάπια προστατεύει τα παπάκια της, στέλνοντας ένα μήνυμα για τον καταλυτικό ρόλο της γυναίκας που μας φέρνει στη ζωή.