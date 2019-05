Πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου στην Αθήνα η ετήσια ανοικτή εκδήλωση “Cisco Experience” με μήνυμα “The bridge to possible” . Η εκδήλωση συνδύασε υψηλού επιπέδου τεχνικό περιεχόμενο και τη μοναδική ευκαιρία για μετάδοση τεχνογνωσίας, γνώσης και εξειδίκευσης. Στελέχη της Cisco από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και οι συνεργάτες της μετέφεραν πλούσια γνώση και συναρπαστικές ιδέες που απαντούν στις σημερινές επιχειρηματικές προκλήσεις. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν θέματα, όπως η δικτυακή ασφάλεια, η δύναμη των δεδομένων και του δικτύου, η εμπειρία της συνεργασίας, οι επιλογές στο cloud και πώς αυτά σχετίζονται με την ανάγκη οργανισμών και επιχειρήσεων να καινοτομούν και να πρωτοπορούν επισπεύδοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

