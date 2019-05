Ως ένα μέσο για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της καθημερινότητας τους, αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σε παγκόσμιο επίπεδο, τη χρήση της τεχνολογίας στο σπίτι. Επτά στους δέκα πολίτες, διεθνώς, απαντούν ότι η χρήση της τεχνολογίας στο σπίτι διευκολύνει την καθημερινότητα, από την online παραγγελία φαγητού μέχρι τον έλεγχο της θερμοκρασίας στο σπίτι. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί (43%) θεωρούν ότι η τεχνολογία στο σπίτι μπορεί, επίσης, να τους κάνει πιο τεμπέληδες, καθώς υπάρχει ένας συντριπτικός αριθμός δραστηριοτήτων, που μπορούν - χάρη στην τεχνολογία - να γίνουν από την άνεση του καναπέ.

Οι καταναλωτές, πάντως, είναι πιο πιθανό να συμφωνήσουν με τις θετικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στην κατ’ οίκον καθημερινότητα. Το 71% συμφωνεί ότι κάνει τη ζωή του ευκολότερη, με το 57% να απαντά ότι κάνει την καθημερινότητά του πιο διασκεδαστική. Από την άλλη πλευρά, σχεδόν το ήμισυ των καταναλωτών (46%) θεωρεί ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει παρεμβατική (46%). Οι μισοί από τους ερωτηθέντες συμφωνούν ότι μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην κοινωνική αλληλεπίδραση (50%), με την άποψη αυτή να είναι πιο διαδεδομένη στην Ευρώπη (62%), στις ΗΠΑ (66%) και στην Αυστραλία (65%).

“Ενώ πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν στην αγορά “έξυπνα” προϊόντα και λύσεις για το σπίτι, τα brands, που θα προσφέρουν πραγματική αξία, είναι εκείνα, τα οποία θα παράγουν συνδεδεμένα προϊόντα, εξουδετερώνοντας τις ανησυχίες των πελατών τους για το αίσθημα απομόνωσης στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον”, αναφέρει σχετικά σε μελέτη της η Accenture (“Putting the Human First in the Future Home”).

Νεότερες ηλικίες και φόβος

Σύμφωνα με την έρευνα, οι νεότεροι σε ηλικία καταναλωτές είναι, σήμερα, πιο αρνητικοί για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει τη ζωή τους στο σπίτι. Σχεδόν το ήμισυ (49%) των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών ανησυχεί ότι είναι πολύ εξαρτημένο από την τεχνολογία, ενώ το 43% φοβάται ότι οι “έξυπνες” οικιακές συσκευές γνωρίζουν πολύ περισσότερα γι’ αυτούς απ’ ό,τι θα ήθελαν. Αντίθετα, η πιο θετική ηλικιακή ομάδα απέναντι στην τεχνολογία είναι εκείνη των 65 ετών και άνω - ακριβώς το τμήμα της αγοράς, που πολλές εταιρείες τεχνολογίας έχουν παραμελήσει. Αυτή η ομάδα βλέπει εξαιρετικά θετικά το smart home, ενώ ο φόβος περί απομόνωσης λόγω της τεχνολογίας, είναι ο μικρότερος από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα. Μόνο το ένα τέταρτο (25%) των ερωτηθέντων σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα ανησυχεί για την εθιστική φύση της τεχνολογίας, το χαμηλότερο ποσοστό ανάμεσα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.