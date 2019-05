Η εμπλοκή υπευθύνων κινδύνου (Chief Risk Officers – CROs) σε έργα αναδυόμενων τεχνολογιών και ψηφιακού μετασχηματισμού βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών, ενώ ενισχύει την εμπιστοσύνη της ηγεσίας στην υλοποίηση αυτών των έργων και μειώνει το κόστος εκτέλεσης. Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της ΕΥ, κατά τη διάρκεια ενός webcast με τίτλο “How can you turn digital risk into a source of competitive advantage?”, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 στελέχη.