Σαρωτικές αλλαγές στις συνήθειες των χρηστών αναμένεται να φέρει η επικείμενη έλευση των δικτύων επόμενης, πέμπτης, γενιάς. Η αύξηση της κατανάλωσης των δεδομένων, η άνοδος της χρήσης περιεχομένου βίντεο και διεύρυνση της χρήσης τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας είναι κάποιες μόνο από αυτές. Το ήμισυ των χρηστών εκτιμά ότι η μετάβαση στο 5G περιβάλλον θα συνοδευτεί από σημαντική αύξηση της κατανάλωσης data. Ένας στους πέντε καταναλωτές, μάλιστα, εκτιμά ότι η μέση χρήση δεδομένων θα μπορούσε να δεκαπλασιαστεί.

Η μέση κατανάλωση δεδομένων μέσω smartphone παγκοσμίως το 2018 ανήλθε στα 5,6GB σε μηνιαία βάση και αναμένεται να αυξηθεί στα 21GB το μήνα το 2024, σύμφωνα με το sepe.gr. Επίσης, η κατανάλωση περιεχομένου βίντεο σε κινητές συσκευές προβλέπεται να αυξηθεί έως και κατά τρεις ώρες εβδομαδιαίως από τις 6,5 ώρες στις 9 ώρες, εκ των οποίων η μία ώρα θα είναι με τη χρήση γυαλιών AR και VR. Να σημειωθεί ότι σήμερα το βίντεο αντιπροσωπεύει το 60% της συνολικής χρήσης δεδομένων. Οι μισοί χρήστες smartphone λένε ότι θα αρχίσουν να παρακολουθούν YouTube και Netflix στα 4K από το κινητό τους, μόλις γίνει διαθέσιμο το 5G. Τις προσδοκίες των καταναλωτών από τα δίκτυα επόμενης γενιάς περιγράφει έρευνα της Ericsson “5G Consumer Potential Busting, The Myths Around the Value of 5G for Consumers”.

5G στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χρήστες προβλέπουν ότι περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες θα αρχίσουν να επικρατούν στην αγορά τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια από την έναρξη του 5G. Μάλιστα, το 67% όλων των χρηστών smartphone - κατά μέσο όρο - δηλώνει πρόθυμο να πληρώσει για τις νέες εφαρμογές και υπηρεσίες. Στις ΗΠΑ, οι καταναλωτές αναμένουν ότι αυτό θα συμβεί εντός ενός έτους από την έλευση του 5G, ενώ σε Γερμανία και Φινλανδία η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα συμβεί σε δυόμισι χρόνια ή και περισσότερο. Η έρευνα δείχνει, για παράδειγμα, ότι τέσσερις στους δέκα χρήστες αναμένουν ότι η πρόσβαση σε δίκτυα 5G από το αυτοκίνητο θα είναι εξίσου σημαντική με την απόδοση του καυσίμου και την ισχύ του κινητήρα τα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο μεταξύ, οι καταναλωτές εκτιμούν ότι - με την έλευση του 5G – υπηρεσίες, όπως το VR cloud gaming, θα γίνουν mainstream. Σύμφωνα με την έρευνα, η έλευση των δικτύων επόμενης γενιάς θα οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο της συνδεσιμότητας. Ο αριθμός των υπερσυνδεδεμένων νοικοκυριών αυξάνεται ήδη παγκοσμίως: το 25% των νοικοκυριών διεθνώς και ένα στα τρία στις ΗΠΑ έχει περισσότερες από 10 συνδεδεμένες συσκευές. Ο αριθμός των οθονών οικιακής χρήσης, όπως smartphones, tablets, “έξυπνες” τηλεοράσεις και ακουστικά VR, συνεχίζει να αυξάνεται.