Χάρη στο DaaS οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το κόστος επένδυσης για αγορά και ανανέωση εξοπλισμού, μετατρέποντάς το σε ελεγχόμενο λειτουργικό κόστος. Ταυτόχρονα, αποκτούν εύκολη πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και προγράμματα που παρέχουν μέγιστη ασφάλεια και μηδενικό downtime. Η διαχείριση γίνεται αποτελεσματικά, με άμεση αποδέσμευση πόρων του τμήματος IT. Η HP Ελλάς αναπτύσσει το DaaS με νέες συνεργασίες ώστε να παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση στους εταιρικούς πελάτες της στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία DaaS (Device as a Service ) εισάγει την καινοτομία στον τρόπο που οι επιχειρήσεις επιλέγουν να σχεδιάζουν, να εφοδιάζονται, να διαχειρίζονται, να προστατεύουν και να συντηρούν τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό. Προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής του ιδανικού συνδυασμού hardware και software, σε περιβάλλον που υποστηρίζει πολλαπλά λειτουργικά συστήματα (Windows, Mac, Android ) και διαφορετικού τύπου συσκευές (PC, κινητό τηλέφωνο, tablet).

Η HP προσαρμόζει τις πρωτοποριακές λύσεις της στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εστιάζοντας στην υποστήριξη κάθε συσκευής στο περιβάλλον γραφείου με τη μορφή εξατομικευμένων υπηρεσιών ( DaaS - Device as a Service ) και σε λύσεις ασφάλειας. Παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

