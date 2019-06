Το τρέχον έτος, ωστόσο, θα είναι μια χρονιά προκλήσεων για τον κλάδο, καθώς η μετάβαση από τα συμβατικά κινητά στα smartphones έχει αρχίσει να επιβραδύνεται. Σύμφωνα με σχετική ανάλυση της IDC (Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker), οι πωλήσεις φέτος αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 1,9% σε σχέση με το 2018. Έτσι, το 2019 θα γίνει η τρίτη συνεχής χρονιά πτώσης για τα smartphones, καθώς ο κορεσμός των “ώριμων” αγορών αυξάνεται, ενώ στις αναδυόμενες οικονομίες η ανάπτυξη του κλάδου φρενάρει.

