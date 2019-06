Ένα άλλο στοιχείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον στη νέα πλατφόρμα είναι το ότι επεκτείνεται η υποστήριξη σε χειριστήρια, πέρα από το Apple TV Controller. Δια στόματος του διευθύνοντα συμβούλου της Apple, Tim Cook, στο πλαίσιο της παρουσίασης στο WWDC, έγινε γνωστό ότι το tvOS 13 θα μπορεί να λειτουργεί και με δύο από τα πιο δημοφιλή χειριστήρια που κυκλοφορούν στο χώρο του home entertainment, δηλαδή του Xbox One S και του PlayStation DualShock 4.

