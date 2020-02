Σύμφωνα με νέα μελέτη των Enterprise Strategy Group και Oracle, οι αναδυόμενες τεχνολογίες - AI, Internet of Things (IoT), blockchain, ψηφιακοί βοηθοί (digital assistants) - έχουν ξεπεράσει το σημείο καμπής, όσον αφορά την υιοθέτηση και δημιουργούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς. Αναλυτικά, όπως δείχνει η έρευνα (Emerging Technologies: The competitive edge for finance and operations), η AI και οι Ψηφιακοί Βοηθοί βελτιώνουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα στα χρηματοοικονομικά. Αφενός η υιοθέτηση των αναδυόμενων τεχνολογιών μειώνει τα σφάλματα κατά 37% κατά μέσο όρο, αφετέρου οι οργανισμοί, που χρησιμοποιούν λύσεις AI, έχουν καλύτερη κατανόηση της συνολικότερης απόδοσης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Επίσης, 8 στα 10 στελέχη πιστεύουν ότι η AI θα αυτοματοποιήσει πλήρως τις διαδικασίες κλεισίματος οικονομικών περιόδων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ εκτιμούν ότι οι ψηφιακοί βοηθοί αυξάνουν την παραγωγικότητα κατά 36% και επιταχύνουν τη χρηματοοικονομική ανάλυση κατά 38%.

IoT και Blockchain

Με βάση πάντα τα πορίσματα της μελέτης, οι τεχνολογίες AI, IoT και Blockchain βελτιώνουν την αποκρισιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain). Οι οργανισμοί, που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη στις εφοδιαστικές αλυσίδες, έχουν δει μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης παραγγελιών κατά 6,7 εργάσιμες ημέρες (κατά μέσο όρο). Επιπρόσθετα, η εφαρμογή δεδομένων IoT στις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας βοηθά τους οργανισμούς να μπορούν να μειώσουν τα λάθη διεκπεραίωσης κατά μέσο όρο στο 26%. Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά τους οργανισμούς να μειώσουν τα σφάλματα διεκπεραίωσης κατά 25%, τα περιστατικά εξάντλησης αποθεμάτων κατά 30% και τον χρόνο διακοπής της παραγωγής κατά 26%.

Μάλιστα, οι οργανισμοί, που χρησιμοποιούν ψηφιακούς βοηθούς στην εφοδιαστική τους αλυσίδα, έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζόμενων κατά 28% και την ταχύτητα της ανάλυσης κατά 26%. Στο μεταξύ, οι οργανισμοί, που χρησιμοποιούν blockchain σε ποσοστό 87%, έχουν πετύχει ή υπερβεί τις προσδοκίες, όσον αφορά την απόδοση της επένδυσης (ROI), ενώ σε ποσοστό 82% αναμένουν ότι θα αποκομίσουν σημαντική επιχειρηματική αξία στο επόμενο έτος.

Τέλος, σε ποσοστό 78%, τα στελέχη πιστεύουν ότι η δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας με λύσεις blockchain, θα μειώσει τα περιστατικά απάτης στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά 50% ή περισσότερο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ως προς τα ποσοστά χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών, η έρευνα δείχνει ότι η πλειοψηφία των οργανισμών τις έχει πια υιοθετήσει, ενώ όσοι προχώρησαν νωρίς σε αυτό το βήμα (όσοι χρησιμοποιούν τρεις ή περισσότερες λύσεις) απολαμβάνουν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και είναι πιο πιθανό να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους.

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν καθιερωθεί και σε ποσοστό 84% οι οργανισμοί χρησιμοποιούν, τουλάχιστον, μία από αυτές τις τεχνολογίες (AI, IoT, blockchain, ψηφιακούς βοηθούς) στην παραγωγή.

Σε ποσοστό 82%, οι οργανισμοί, που χρησιμοποιούν τρεις ή περισσότερες αναδυόμενες τεχνολογίες, προπορεύονται του ανταγωνισμού, σε σύγκριση με μόνο το 45% των οργανισμών, που δεν χρησιμοποιούν καμία.

Οι οργανισμοί, που χρησιμοποιούν πολλαπλές αναδυόμενες τεχνολογίες, είναι 9,5 φορές πιο πιθανό να έχουν κορυφαίες επιδόσεις, όσον αφορά την ακρίβεια στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές διεργασίες.