Πώς η κατοχύρωση domains θωρακίζει το brand σου

Το πρώτο μισό του 2020, παρατηρήθηκε αύξηση έως και 129% στις αγορές domain που αφορούσαν κυρίως τη δημιουργία eShop. Ειδικοί συμβουλεύουν πως η κατοχύρωση πολλαπλών domains είναι σημαντική.

Με την ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριοποίηση των Ελλήνων στο ψηφιακό χώρο το Papaki που εξειδικεύεται στο αντικείμενη θεωρεί πως είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε πώς μπορεί κανείς να θωρακίσει το brand του και μέσα από την κατοχύρωση πολλαπλών domains.

Αναλυτικά αναφέρει:

Τις περασμένες μέρες βγήκε στη δημοσιότητα μία είδηση σχετικά με την επίσημη ιστοσελίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας: ένα website που έμοιαζε πολύ με το επίσημο του Προέδρου ανακατεύθυνε τους χρήστες στην προσωπική ιστοσελίδα του τέως ΠτΔ. Δεδομένου πως η εν λόγω ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένη στο Papaki, θα θέλαμε να μοιραστούμε ορισμένες συμβουλές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες να διαφυλάξουν την ψηφιακή τους παρουσία. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα είναι η κατοχύρωση πολλαπλών domain names.

Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικό κάποιος να αγοράσει σωστά domain names και πώς μπορεί τελικά να προστατέψει την ιστοσελίδα, το eShop και τελικά το brand του;

Αρχικά, πρέπει να μπούμε στο μυαλό του δυνητικού χρήστη που κάνει μία αναζήτηση για να βρει και να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Υπάρχουν διάφορες πιθανότητες. Αρχικά ίσως το όνομα του domain μας να είναι πρωτότυπο ή δύσκολο στην ορθογραφία. Επίσης μπορεί ο χρήστης να μην έχει μεγάλη εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα. Έτσι είναι πιθανό να πληκτρολογήσει λάθος τη διεύθυνση και να επισκεφθεί μια διαφορετική -και πιθανότατα ανταγωνιστική- ιστοσελίδα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει εκτός από το domain name να προσέξουμε και την επίσημη εμπορική ονομασία της επιχείρησης μας. Ένας καλός τρόπος λοιπόν για να θωρακίσουμε το brand μας είναι να κατοχυρώσουμε όλα τα υπόλοιπα πιθανά domain names που θυμίζουν ή μπορεί να μπερδευτούν με την επίσημη μας ονομασία. Αυτά μπορεί να είναι αναγραμματισμοί, διαφορετική ορθογραφία, παρόμοια γράμματα, διπλά γράμματα και ούτω καθεξής. Κατοχυρώνοντας αυτά τα domains προστατεύουμε την ιστοσελίδα μας και μπορούμε να ανακατευθύνουμε (redirect) στην επίσημη σελίδα μας τον εκάστοτε χρήστη που θα επισκεφτεί ένα από τα διαφορετικά domains.

Ένα παράδειγμα

Έστω ότι η επιχείρησή μας ονομάζεται "Καλλυντικά Μήτρου". Ένα domain όπως "kallyntikamitrou.gr" θα μπορούσε να μας καλύπτει. Ωστόσο, δεν είναι απίθανο ένας χρήστης να γράψει "kalintikamitrou.gr" ή "kallintikamitrou.gr". Αν θέλουμε να περιορίσουμε την πιθανότητα να χάσουμε αυτόν τον πελάτη/επισκέπτη στο site μας, καλό είναι να κατοχυρώσουμε και αυτές τις παραλλαγές. Στο Papaki.com, κατοχυρώνοντας ένα domain δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης όλων των βασικών extensions με στόχο την οχύρωση της ψηφιακής παρουσίας και του brand.

Ο ρόλος των διαφορετικών καταλήξεων

Εξίσου σημαντικά είναι και τα extensions (.gr, .com, .site, κ.λπ.). Με την κατοχύρωση των βασικότερων καταλήξεων για το domain name της ιστοσελίδας μας, διασφαλίζουμε τη ψηφιακή μας παρουσία και εκμηδενίζουμε την πιθανότητα να έχει ανταγωνιστής παρόμοιο domain name με το δικό μας. Ορισμένα από τα βασικά extensions που είναι καλό να κατοχυρώνουμε με το όνομα χώρου της επιχείρησης μας είναι τα: .gr, .com, .com.gr, .eu, .net, .ελ. και αν πρόκειται για eShop τα .store, και .shop. Έχει σημασία επίσης να πραγματοποιούνται και κατοχυρώσεις σε extensions άλλων χωρών (π.χ. .com.cy για Κύπρο, .co.uk για Ηνωμένο Βασίλειο, κλπ) εφόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε αυτές.



Μερικοί λόγοι ακόμη

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται επίσης είναι η «μαύρη αγορά» των domain names. Υπάρχει κόσμος που επενδύει στην αγορά ορισμένων domain names που ίσως μελλοντικά γίνουν περιζήτητα και στη συνέχεια τα πουλάνε με στόχο το μεγάλο κέρδος. Σε περίπτωση που το brand σας αποκτήσει φήμη και δεν έχετε κατοχυρώσει τα πολλαπλά domains για την προστασία του, ενδέχεται κάποιος να το έχει κάνει πριν από εσάς και όταν θα το χρειαστείτε να το αγοράσετε από εκείνον πολύ ακριβότερα.

Τέλος, μία ακόμη περίπτωση όπου είναι σημαντική η αγορά αλλά και η διατήρηση πολλαπλών domains είναι στη περίπτωση της μετονομασίας ή του rebranding μιας επιχείρησης. Αν οι πελάτες γνωρίζουν την παλιά επωνυμία, τότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει διατήρηση του προηγούμενου domain name και ανακατεύθυνση στη νέα ιστοσελίδα μέσω αυτού. Έτσι, εξασφαλίζεται η ροή κυρίως των παλιών χρηστών που δεν έχουν αντιληφθεί την αλλαγή ή η δύναμη της συνήθειας τους ωθεί να συνεχίζουν να πληκτρολογούν το παλιό domain.

