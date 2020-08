Kaspersky: Πώς αντιμετωπίζουν οι millennials το ψηφιακό έγκλημα

Η διαδικτυακή ασφάλεια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ως ο πιο σημαντικός παράγοντας για τους millennials που θέλουν να βρουν τις «Digital Comfort Zones» στο σπίτι τους, παρά το γεγονός ότι πάνω από ένας στους τρεις (37%) πιστεύουν ότι είναι βαρετοί για να πέσουν θύματα ψηφιακού εγκλήματος, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας έρευνας της Kaspersky.

Η τελευταία παγκόσμια έκθεση της Kaspersky, More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουμε τις συνήθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε άνετοι με τον ρόλο της τεχνολογίας στη ζωή μας. Παρόλο που οι millennials σκοπεύουν να ενισχύσουν την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο, οι ενέργειές τους λένε μια διαφορετική ιστορία.

Με πολλούς millennials να πιστεύουν ότι είναι πολύ βαρετοί για τους ψηφιακούς εγκληματίες, το 36% δηλώνει ότι θα έπρεπε ωστόσο να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την ψηφιακή του ασφάλεια, αλλά καταλήγει να είναι στον πάτο της λίστας με τις υποχρεώσεις του.

Καθώς το «νέο φυσιολογικό» ανάγκασε πολλούς να εργάζονται από το σπίτι, το σπίτι γίνεται τεχνολογικός κόμβος για τους millennials. Πλέον ξοδεύουν σχεδόν δύο (1,8) επιπλέον ώρες στο διαδίκτυο καθημερινά σε σύγκριση με την αρχή του έτους - αυξάνοντας τον ημερήσιο μέσο όρο τους στις 7,1 ώρες. Σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι αυτός ο αυξημένος χρόνος στο διαδίκτυο τούς έκανε πιο ενήμερους για την ψηφιακή τους ασφάλεια. Οι millennials ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) δηλώνουν ότι η άνοδος των διαδικτυακών γνωριμιών από το σπίτι είναι μια ιδιαίτερη ανησυχία για την ψηφιακή τους ασφάλεια.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες, σχεδόν οι μισοί (52%) λένε ότι εκτελούν μόνο αξιόπιστες εφαρμογές στις συσκευές τους από επίσημα καταστήματα όπως το Apple Store και το Google Play, και το 49% εκτελεί τακτικές σαρώσεις κατά των ιών σε καθεμία από τις συσκευές του για να προστατευθεί. Ωστόσο, το 13% των millennials παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί το Wi-Fi των γειτόνων του χωρίς οι δεύτεροι να το γνωρίζουν.

«Το 2020 ήταν μια καθοριστική χρονιά για το ψηφιακό σπίτι. Με πολλούς από εμάς σε όλο τον κόσμο σε καθεστώς ολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, η συχνότητα με την οποία αλληλεπιδρούμε και στηριζόμαστε στην τεχνολογία έχει αυξηθεί δραματικά. Εξαιτίας αυτού, θέλαμε να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα που θα αποκαλύψει πόσο έχει επηρεάσει τις πράξεις και τα συναισθήματά μας αναφορικά με την ψηφιακή μας ζωή. Ποιες είναι οι «ψηφιακές ζώνες άνεσης» και τι σημαίνουν για εμάς τώρα; Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι millennials, που θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τα επόμενα χρόνια, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιακή ασφάλεια - ειδικά καθώς η γραμμή μεταξύ εργασίας και σπιτιού γίνεται όλο και πιο θολή. Η προστασία από τις ψηφιακές απειλές μπορεί να είναι απλή, και αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας σε μεμονωμένες «ψηφιακές ζώνες άνεσης», αναφέρει ο Andrew Winton, Αντιπρόεδρος, Marketing στην Kaspersky.

«Λέγεται ότι το διαδίκτυο είναι στο DNA των millennials κι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε άλλες προκλήσεις που απαιτούν από αυτήν την ομάδα να βρει τη δική της «ψηφιακή ζώνη άνεσης». Το γεγονός ότι πολλοί μοιράζονται καταλύματα με συγκατοίκους μπορεί να τους κάνουν να νιώσουν ψηφιακά ανασφαλείς, ειδικά στην αρχή της συμβίωσης. Επίσης, η τάση τους να αλλάζουν συχνά σπίτι και δουλειά μπορεί να κάνει αυτό το αίσθημα ακόμη χειρότερο. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό να μιλάτε και να επικοινωνείτε ανοιχτά σχετικά με αυτές τις ανησυχίες με τους συγκατοίκους σας: να μοιράζεστε το κόστος του λογισμικού ασφαλείας, να δημιουργείτε σαφείς κανόνες για τη χρήση κοινών συσκευών και να γνωρίζετε ο ένας τον άλλον καλύτερα», δήλωσε η Δρ. Berta Aznar Martínez, επικεφαλής ψυχολόγος - Πανεπιστήμιο Ramon Llull στη Βαρκελώνη.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν προστατευμένα στο Διαδίκτυο, η Kaspersky συμβουλεύει τους millennials: