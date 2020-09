Η γραφειοκρατία εμπόδιο για πρωτοβουλίες ψηφιακής ασφάλειας στον βιομηχανικό τομέα

Η πρόσφατη έκθεση της Kaspersky «State of Industrial Cybersecurity in the Era of Digitalization» αποκάλυψε τα κύρια εμπόδια που αναστέλλουν ή καθυστερούν την υλοποίηση έργων βιομηχανικής ψηφιακής ασφάλειας. Τα πιο συνηθισμένα εμπόδια περιλαμβάνουν την αδυναμία διακοπής της παραγωγής (34%) αλλά και γραφειοκρατικά βήματα, όπως μια μακρά διαδικασία έγκρισης (31%) και η ύπαρξη πολλών υπεύθυνων λήψης αποφάσεων (23%). Αυτά τα εμπόδια μπορεί να αποβούν μοιραία και ειδικά υπό το πρίσμα του COVID-19, διότι μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή πρωτοβουλιών ασφάλειας επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT) που σχετίζονται με την πανδημία.