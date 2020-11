Enterprise Greece: Νέο πρόγραμμα για εξωστρέφεια του κλάδου τεχνολογίας

Πρόγραµµα «Thriving in the Storm» για την ενίσχυση της εξαγωγικής δυναµικής καινοτόµων τεχνολογικών επιχειρήσεων θα συνδιοργανώσει η Enterprise Greece με τον Οργανισμό US-MAC (US Market Access Center). Ο Oργανισµός USMAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας, γρήγορη και επιτυχηµένη πρόσβαση στην παγκόσµια αγορά µέσω της Silicon Valley (www.usmarketaccess.com).