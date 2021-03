Ο αριθμός των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αυξάνεται σταθερά, παρά την εσφαλμένη αντίληψη ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένας τομέας όπου «άνδρες σπασίκλες με γυαλιά εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο απομονωμένοι σε μικρά γραφεία ή δωμάτια χωρίς παράθυρο», εντούτοις, μένουν πολλά ακόμα να γίνουν πριν κλείσει εντελώς το χάσμα των φύλων.

Ο αγώνας για να εξαλειφθεί το χάσμα των φύλων στις επιχειρήσεις συνεχίζεται και δικαίως. Ειδικά, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που προσπαθεί ακόμα να καλύψει εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας, πρόσφατα υπήρξαν θετικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, το 2013, στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας οι γυναίκες καταλάμβαναν μόνο το 11% των θέσεων εργασίας. Η περσινή έκδοση της έκθεσης Women in Cybersecurity, που εκπονήθηκε από τον οργανισμό πιστοποίησης ασφαλείας (ISC) 2, έδειξε ότι οι γυναίκες εκπροσωπούν ήδη σχεδόν το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού στον τομέα της ασφαλείας.

Από την άλλη, η μελέτη ανέδειξε ένα άλλο ζήτημα - το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων. «Όταν ρωτήθηκαν για τις ετήσιες απολαβές τους κατά το προηγούμενο έτος, το 17% των γυναικών δήλωσε ότι ήταν 50.000 έως 99,999 δολάρια, 12 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από τους άνδρες (29%)», αναφέρει η έκθεση.

Μένει να γίνουν πολλά ακόμα για να κλείσει το χάσμα, γεγονός που χρίζει περισσότερης προσοχής δεδομένου ότι σήμερα γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Σύμφωνα με τους ειδικούς της διεθνούς εταιρίας κυβερνοασφάλειας ESET, αυτά είναι μερικά από τα βήματα που θα μπορούσαν να παρακινήσουν περισσότερες γυναίκες να ενταχθούν στον κλάδο.

Προκαταλήψεις

Αν και ο τομέας της κυβερνοασφάλειας θεωρείται ευρέως ως προοδευτικός, το γεγονός είναι ότι σε μεγάλο βαθμό παραμένει ένα επάγγελμα που κυριαρχείται από άντρες. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του (ISC) 2, λίγο περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων επαγγελματιών θεωρούν ότι το ποσοστό των γυναικών στον τομέα έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Ωστόσο, μεταξύ των γυναικών, το 7% πιστεύει ότι ο αριθμός των γυναικών στον τομέα στην πραγματικότητα έχει μειωθεί την ίδια περίοδο, σε σύγκριση με μόλις το 4% των ανδρών.

Σε γενικές γραμμές, πολλά πιθανότατα οφείλονται σε παρερμηνείες που αποτελούν μέρος του συνολικού προβλήματος της εικόνας του κλάδου και τη γενική εσφαλμένη αντίληψη ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένας τομέας όπου άνδρες σπασίκλες με γυαλιά εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο απομονωμένοι σε μικρά γραφεία ή δωμάτια χωρίς παράθυρο, ένα βαθιά παγιωμένο στερεότυπο που διαιωνίζεται καθώς ανατροφοδοτείται από δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές.

Κλείνοντας το χάσμα

Ορισμένοι οργανισμοί έχουν ξεκινήσει δράσεις με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας. Μία από αυτές είναι ο θεσμός Υποτροφία για Γυναίκες στην Κυβερνοασφάλεια της ESET, που τα τελευταία πέντε χρόνια προσφέρει υποτροφίες ύψους 5.000 δολαρίων σε γυναίκες που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και επιδιώκουν καριέρα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Πέρυσι, η ESET προσέφερε συνολικά 20.000 δολάρια σε τέσσερεις φοιτήτριες που ακολουθούν σπουδές στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών.

Η Maria Bolaños, μια από τις φοιτήτριες που κέρδισαν υποτροφία πέρσι, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον και ετοιμάζεται να γίνει ειδικός στην ασφάλεια των πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εργάστηκε ως εθελόντρια διδάσκοντας κώδικα σε παιδιά από μη προνομιούχες κοινότητες. «Η υποτροφία της ESET με φέρνει πιο κοντά στο μέλλον που ονειρεύομαι για τον εαυτό μου. Κανείς δεν περίμενε ότι εγώ, μια Λατίνα από οικογένεια με χαμηλό εισόδημα, θα μπορούσα να ακολουθήσω επαγγελματική καριέρα, ειδικά σε έναν τομέα όπως η κυβερνοασφάλεια, και θα κάνω ό, τι μπορώ για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι ανήκω εδώ», δήλωσε η Bolaños.

Άλλοι οργανισμοί που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων και στη βελτίωση των ποσοστών στελέχωσης γυναικών είναι το κέντρο National Center for Women in Information Technology (Εθνικό Κέντρο για Γυναίκες στον Τομέα της Τεχνολογίας) και ο οργανισμός Girls Who Code (Κορίτσια που Γνωρίζουν Κώδικα) με έδρα τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, η διεθνής πρωτοβουλία Women in Cybersecurity (Γυναίκες στην Κυβερνοασφάλεια) στοχεύει στην προώθηση των γυναικών στον τομέα, ενισχύοντας και προωθώντας το πάθος τους για την κυβερνοασφάλεια.

Διαδρομές

Ενώ επικρατεί η αντίληψη ότι όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στην κυβερνοασφάλεια πρέπει να έχουν τεχνολογικό υπόβαθρο, αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Για παράδειγμα, η ερευνήτρια κυβερνοασφάλειας Lysa Myers ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία σαν ανθοπώλης, αργότερα μετακινήθηκε σε θέση ρεσεψιονίστ σε εταιρεία κυβερνοασφάλειας, πριν αποκτήσει στη συνέχεια εμπειρία ως εργαζόμενη στο εργαστήριο για ιούς της ίδιας εταιρείας.

Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν παίζει ρόλο, ωστόσο, υπάρχει διαφωνία σχετικά με το εάν είναι απολύτως απαραίτητο να έχεις πτυχίο για να ακολουθήσεις καριέρα στην κυβερνοασφάλεια. Για όσους θέλουν να αλλάξουν καριέρα και να ενταχθούν στους επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας, είναι καλό να σταθμίσουν τα υπέρ και τα κατά του να αποκτήσουν ένα σχετικό πτυχίο ή να ακολουθήσουν το δρόμο του αυτοδίδακτου.

Ελπίδα για το μέλλον

Ενώ ο αριθμός των γυναικών που κατέχουν θέσεις στην κυβερνοασφάλεια αυξάνεται, ο δρόμος για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων παραμένει μακρύς και γεμάτος εμπόδια. Μια καλή αρχή θα ήταν η εξάλειψη της αρνητικής αντίληψης ότι η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί βιώσιμη καριέρα για τις γυναίκες και η προβολή των λόγων για τους οποίους οι γυναίκες θα πρέπει να σκεφτούν μια καριέρα στο συγκεκριμένο τομέα.

Πέρα από τους ελκυστικούς μισθούς και την ικανοποίηση που προσφέρει το επάγγελμα, είναι εξίσου σημαντικό να τονιστεί ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ποικιλόμορφη και οι διαδρομές της σταδιοδρομίας δεν είναι γραμμικές, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν την ευκαιρία να ωριμάσουν και να φορέσουν πολλά καπέλα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους .