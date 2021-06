Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel Corp (INTC.O) προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να επιλυθεί η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών, ένα πρόβλημα που έχει κλείσει ορισμένες γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων και γίνεται αισθητό και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

Ο Pat Gelsinger είπε σε μια εικονική συνεδρία της εμπορικής έκθεσης Computex στην Ταϊπέι ότι η τάση εργασίας και μελέτης από το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 οδήγησε σε έναν «κύκλο εκρηκτικής ανάπτυξης στους ημιαγωγούς» που έχει τεράστια πίεση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Ωστόσο, ενώ η βιομηχανία έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων περιορισμών, θα μπορούσαν να χρειαστούν ακόμη μερικά χρόνια για να μπορέσει το οικοσύστημα να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις χωρητικότητας, υποστρωμάτων και εξαρτημάτων χυτηρίου.»

Ο Gelsinger είπε σε συνέντευξή του στη Washington Post στα μέσα Απριλίου ότι η έλλειψη θα χρειαζόταν «μερικά χρόνια» για να μειωθεί και ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει την παραγωγή τσιπ εντός έξι έως εννέα μηνών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα εργοστάσια αυτοκινήτων των ΗΠΑ.

Η Intel ανακοίνωσε τον Μάρτιο ένα σχέδιο 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση της δυνατότητας παραγωγής τσιπ, την κατασκευή δύο εργοστασίων στην Αριζόνα και το άνοιγμα των εργοστασίων της σε εξωτερικούς πελάτες.

"Σκοπεύουμε να επεκταθούμε σε άλλες τοποθεσίες στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας μια βιώσιμη και ασφαλή αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών για τον κόσμο", δήλωσε ο Gelsinger, χωρίς περαιτέρω ανάλυση.

Τα σχέδια της Intel θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα τις δύο άλλες εταιρείες στον κόσμο που μπορούν να κάνουν τα πιο προχωρημένα τσιπ - την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd και τη Samsung Electronics Co Ltd της Νότιας Κορέας.

Αυτές οι δύο έχουν κυριαρχήσει στην επιχείρηση κατασκευής ημιαγωγών, μεταφέροντας το κέντρο βάρους της παραγωγής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μεγάλο μέρος της τεχνολογίας κάποτε εφευρέθηκε, στην Ασία, όπου τώρα κατασκευάζονται περισσότερα από τα δύο τρίτα των προχωρημένων τσιπ.