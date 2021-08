Η Google, η Facebook, η Microsoft και η Apple είναι οι εταιρίες που δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης (λόμπινγκ) στην Ευρώπη, αποκαλύπτει νέα έκθεση, την ώρα που οι Βρυξέλλες προσπαθούν να περιορίσουν τις εξουσίες των Big-Tech.

Οι υπόγειες πιέσεις των τεχνολογικών κολοσσών θα πρέπει να απαντηθούν από τους ευρωπαίους νομοθέτες με αυστηροποίηση των νομοσχεδίων και των κανόνων για το λόμπινγκ, τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης στις οργανώσεις Corporate Europe Observatory και LobbyControl.

Ο κλάδος της τεχνολογίας δαπανά περισσότερα για παρασκηνιακές πιέσεις από τους κλάδους των φαρμάκων, των ορυκτών καυσίμων, των χημικών και του χρηματοπιστωτικού τομέα, τομείς που κυριαρχούσαν κάποτε στη λίστα.

«Η αυξανόμενη δύναμη πυρός των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και της ψηφιακής τεχνολογίας ως σύνολο αντανακλά τον τεράστιο και αυξανόμενο ρόλο των κλάδων αυτών στην κοινωνία» τονίζει η έκθεση.

«Είναι αξιοσημείωτο και θα έπρεπε να είναι αιτία ανησυχίας το γεγονός ότι οι πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη για να διασφαλίζουν ότι οι φωνές τους ακούγονται -πάνω από αντίθετες και επικριτικές φωνές- στη δημόσια συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθούν νέοι κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες.»

Σύμφωνα με την έρευνα, 612 εταιρίες, όμιλοι και ενώσεις δαπανούν περισσότερα από 97 εκατ. ευρώ τον χρόνο για λόμπινγκ στις πολιτικές της ΕΕ για την ψηφιακή οικονομία. Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν από εταιρίες στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ έως τα μέσα του φετινού Ιουνίου.

Η Google έρχεται πρώτη με 5,75 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Facebook με 5,5 εκατ. ευρώ, η Microsoft με 5,25 εκατ., η Apple με 3,5 εκατ., η Huawei Technologies Co Ltd με 3 εκατ. και η Amazon.com στην έκτη θέση με 2,75 εκατ.

Πού εστιάζουν οι τεχνολογικές εταιρείες

Το λόμπινγκ των τεχνολογικών εταιριών εστιάζει σε δύο σημαντικά νομοθετήματα. Ο νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές καθορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι στους τεχνολογικούς κολοσσούς, ενώ ο νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες απαιτεί από τις εταιρίες να μπλοκάρουν πιο αποτελεσματικά την παραπληροφόρηση.

Η έρευνα προειδοποιεί για την πρόσβαση της βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς λομπίστες ενεπλάκησαν στα τρία τέταρτα των 270 συναντήσεων που είχαν αξιωματούχοι της Κομισιόν για τα δύο σχέδια νόμου.

Παραθέτει επίσης τον ρόλο των εμπορικών και επιχειρηματικών ενώσεων, των δεξαμενών σκέψης, ακόμη και πολιτικών κομμάτων, στην προώθηση του αφηγήματος της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε πάντως τις επικρίσεις.

«Η Επιτροπή είναι ανοικτή σε συναντήσεις με όποιον επιθυμεί να μιλήσει μαζί μας. Η Επιτροπή δεν ελέγχει και δεν θα ελέγξει ποιος ζητάει συναντήσεις ή πόσο συχνά. Επίσης δεν είναι θέμα της Επιτροπής να εξηγεί ή να σχολιάζει τις στρατηγικές λόμπινγκ εκπροσώπων διαφόρων εταιριών και συμφερόντων» δήλωσε εκπρόσωπος σε email προς το πρακτορείο Reuters.