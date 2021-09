Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η έρευνα του Corporate Europe Observatory και του LobbyControl, 612 εταιρίες, όμιλοι και ενώσεις δαπανούν περισσότερα από €97 εκατ. ετησίως για lobbying στις πολιτικές της Ε.Ε. για την ψηφιακή οικονομία. “Σήμερα, το κέντρο βάρους μετακινείται προς τον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Η δύναμη πυρός των μεγάλων ομίλων τεχνολογίας και ψηφιακής οικονομίας φανερώνει και το πόσο σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν στην κοινωνία”, τονίζει η έρευνα.

Προσθέτει, μάλιστα, ότι αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίζει είναι ότι οι πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη δύναμη πυρός, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα ακουστεί η φωνή τους - πάνω από αντίθετες και επικριτικές φωνές - στη δημόσια συζήτηση για το πώς θα κατασκευαστούν νέοι κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες.

“Τέτοιες προσπάθειες θα έπρεπε να είναι ένα μήνυμα αφύπνισης προς τους διαμορφωτές πολιτικής στην Ε.Ε., ώστε να ενισχύσουν τα προσχέδια νόμων και τους κανόνες του lobbying”, σημειώνει η έρευνα.

Πρωτιά για την Google

Την πρώτη θέση της λίστας με τις εταιρείες, που δαπανούν τα περισσότερα κονδύλια για lobbying στην Ευρώπη, καταλαμβάνει η Google με €5,75 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Facebook με €5,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Microsoft κατατάσσεται τρίτη με €5,25 εκατ. Στην ίδια λίστα ακολουθούν η Apple με €3,5 εκατ., η Huawei Technologies Co Ltd με €3 εκατ. και η Amazon.com Inc στην έκτη θέση με €2,75 εκατ.

Οι τρεις όμιλοι, οι οποίοι δαπανούν τα περισσότερα κεφάλαια για άσκηση θεσμικής πίεσης στην Ευρώπη, ώστε να προωθήσουν τα συμφέροντά τους, έχουν ως στόχο να αντιταχθούν στην ψήφιση αυστηρότερης νομοθεσίας, η οποία θα περιστείλει την ισχύ τους.

“Έχουμε δημιουργήσει σαφείς πολιτικές, προκειμένου να προστατεύσουμε την ανεξαρτησία των ανθρώπων και των οργανισμών που χρηματοδοτούμε, περιλαμβανομένης και μιας απαίτησης αποκάλυψης της χρηματοδότησης”, σημειώνει η Google σε email.

Η Microsoft, από την πλευρά της, τόνισε: “Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και παραμένει ένα σημαντικό ενδιαφερόμενο μέρος για τη Microsoft. Επιδιώκουμε να είμαστε ένας εποικοδομητικός και διαφανής εταίρος για τους Ευρωπαίους διαμορφωτές πολιτικής”.

Οι πιέσεις των τεχνολογικών κολοσσών επικεντρώνονται σε δύο πτυχές της νομοθεσίας: ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές προβλέπει τι επιτρέπεται και τι όχι στους τεχνολογικούς ομίλους, ενώ ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί από αυτούς να ενεργοποιηθούν περαιτέρω για να ελέγχουν το περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους.