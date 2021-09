Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η Gizelis Robotics στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, η Gizelis Robotics κέρδισε το εθνικό βραβείο «Startup Hero Επίλυση Προκλήσεων από την υγειονομική κρίση Covid19» για Εφαρμογές Ρομποτικής στη Μεταποίηση». Το βραβείο απονεμήθηκε για τη δημιουργία του καινοτόμου Robotsafe™, του πρώτου «Made in Greece» αυτόνομου ελληνικού ρομπότ απολύμανσης. Tο Robotsafe™ είναι το κορυφαίο προϊόν απολύμανσης για την εξουδετέρωση μικροβίων, ιών, βακτηρίων και Covid-19, που ανέπτυξε η ελληνική ομάδα της Gizelis Robotics. Το ρομπότ αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παραμένουν λειτουργικές, με στόχο την αποτελεσματική απολύμανση των χώρων των εργαζομένων που αποτελούν την κινητήρια δύναμη των επιχειρήσεων.

Το βραβείο απένειμε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κος Χρίστος Δήμας στον Ιδρυτή και Πρόεδρο της Gizelis Robotics κ. Ευάγγελο Γκιζελή. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Νίκου Παπαθανάση και του Υφυπουργού, κ. Γιάννη Τσακίρη. Όπως τονίστηκε, για πρώτη φορά στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας βραβεύτηκαν οι καλύτερες επιχειρήσεις, μέσω προκαθορισμένων δεικτών (KPIs).

Σημειώνεται ότι η Gizelis Robotics είναι σήμερα ο μεγαλύτερος integrator συστημάτων ρομποτικής και εφαρμογών αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας, που απευθύνεται στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Παρέχει τόσο μοναδικές και συνδυαστικές όσο και κατ’ απαίτηση υπηρεσίες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Ελληνική βιομηχανία και στις αγορές του εξωτερικού. Αναπτύσσει, στην ελληνική και διεθνή αγορά, μια υπερσύγχρονη γκάμα συνεργατικών, αυτόνομων ρομπότ που αναβαθμίζουν την παραγωγική ικανότητα και την ικανότητα διαχείρισης υλικών των επιχειρήσεων σε τομείς, όπως είναι η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τα logistics, κα.

Ο κ. Ευάγγελος Γκιζελής, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Gizelils Robotics σημειώνει: «Με πολύ μεγάλη χαρά παραλαμβάνω το βραβείο Start up Hero: Επίλυση προκλήσεων από την υγειονομική κρίση Covid -19. Η διάκριση αυτή για το πρώτο «Made in Greece» αυτόνομο ελληνικό ρομπότ απολύμανσης Robotsafe αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Gizelis Robotics. Την αφιερώνω στην υπέροχη Ομάδα των στελεχών και μηχανικών της Gizelis Robotics. Οι άνθρωποι μας είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μας. Συνεχίζουμε να παράγουμε πρωτοποριακή -made in Greece- τεχνολογία αιχμής και για την εποχή «beyond the Industry 4.0».