Ωστόσο, μόνο οι μισές εταιρείες θα χρησιμοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του cloud, για να μετασχηματίσουν καθημερινές δραστηριότητες και να εκσυγχρονίσουν εφαρμογές για την κάλυψη των επιχειρηματικών τους αναγκών. Μελέτη της Accenture δείχνει ότι, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που επιλέγουν απλά το cloud για εξοικονόμηση κόστους, η “cloud first” στρατηγική μπορεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερα οφέλη.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του cloud επιτυγχάνουν μεγαλύτερη μείωση κόστους: μεταξύ 1,2x στη Βόρεια Αμερική και 2,7x στην Ευρώπη σε σχέση με τις επιχειρήσεις που εστιάζουν κυρίως στη μεταφορά δεδομένων (data migration).

Επίσης, οι εταιρείες αυτές είναι δύο έως τρεις φορές πιο πιθανό να καινοτομήσουν, να αυτοματοποιήσουν και να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες και τις δραστηριότητές τους.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις, που μεταβαίνουν στο cloud με βασικό γνώμονα τη μείωση κόστους, κινδυνεύουν να απωλέσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αντίθετα, εκείνες που υιοθετούν μια πιο ολιστική προσέγγιση είναι έως και τρεις φορές πιο πιθανό να αξιοποιήσουν το cloud για τουλάχιστον δύο στόχους βιωσιμότητας. Μεταξύ αυτών, η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας και ο σχεδιασμός για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Μοντέλο καινοτομίας

Οι οργανισμοί, που επιτυγχάνουν θεαματικά αποτελέσματα, είναι αυτοί, που αντιμετωπίζουν το cloud ως ένα λειτουργικό μοντέλο καινοτομίας. Αυτού του είδους οι εταιρείες στοχεύουν στην επίτευξη περισσότερων επιχειρησιακών και οικονομικών στόχων, όπως αύξηση πελατών και ταχύτερη μετάβαση στην αγορά (“go to market”) από τους ανταγωνιστές τους

Η μελέτη της Accenture (Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum) εντοπίζει μια ομάδα επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζει το cloud ως ένα νέο λειτουργικό μοντέλο για τη διαρκή επανεφεύρεσή τους, τους λεγόμενους “Continuum Competitors”.

Αυτές οι επιχειρήσεις, αν και αποτελούν μικρό ποσοστό του συνόλου και συγκεκριμένα περίπου 12%-15% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ξεχωρίζουν, καθώς επεκτείνουν την εμπειρία που απέκτησαν στο public cloud σε επίπεδο private και edge cloud για να μετασχηματίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνουν σημαντικά οφέλη από τη διαρκή δέσμευσή τους στο cloud και ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι “Continuum Competitors” είναι, επίσης, πολύ καλύτερα τοποθετημένοι και προετοιμασμένοι για μελλοντικούς κινδύνους.

“Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας εξαρτάται από την επιλογή του κατάλληλου τύπου cloud για τις κατάλληλες εφαρμογές και cloud-based υπηρεσίες, όπως τεχνητή νοημοσύνη, edge computing, επαυξημένη πραγματικότητα και άλλα, απ’ όλο το φάσμα και την εφαρμογή των απαιτούμενων προηγμένων πρακτικών για την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών”, αναφέρει η μελέτη.