Η Kaspersky τιμά τη Διεθνή Ημέρα για Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση

Η Διεθνής Ημέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση (International Day for the Universal Access to Information) γιορτάζεται στις 28 Σεπτεμβρίου. Ο εορτασμός της ημέρας για την καθολική πρόσβαση στην πληροφορία θεσπίστηκε από τον διεθνή οργανισμό UNESCO με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας στην πληροφορία, την υιοθέτηση νόμων για την ελευθερία της πληροφόρησης και την υπεράσπιση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στον κυβερνοχώρο.