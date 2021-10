Για τρεις συνεχόμενες ημέρες η Αθήνα αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον χώρο της τεχνολογίας και της μόδας.

Τις πρωινές ώρες, όλα τα μεγάλα ονόματα εταιρειών ηλεκτρονικών ειδών της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν, να συνάψουν συμφωνίες και να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες με την παρουσία τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Grand Resort Lagonissi, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Η καινοτομία όμως δεν σταμάτησε εκεί, με εκθέτες και επισκέπτες της έκθεσης να βγαίνουν κερδισμένοι από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες όπως “90’ seconds to Impress” και “Deal or No Deal”, σχεδιασμένες να βοηθήσουν στην γνωριμία και το ξεκίνημα νέων συνεργασιών μεταξύ των παρευρισκόμενων.

Τις ώρες της έκθεσης ακολούθησαν φαντασμαγορικά Fashion Shows υπό την επιμέλεια του Αντώνη Σπάθα, στον μοναδικό χώρο του Αχίλλειον Ribas στην Βάρκιζα. Ο σχεδιασμός ήταν αντάξιος εκδηλώσεων διεθνών προδιαγραφών, με πυροτεχνήματα, Show με φωτιές, γοργόνες, και γαστρονομικές επιλογές από διαφορετικές κουζίνες κάθε βράδυ. Οι τρεις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου ήταν γεμάτες μαγεία για τους πολλούς και διακεκριμένους παρευρισκόμενους της Reconnect, που παρακολούθησαν τα μοντέλα να περπατούν κυριολεκτικά πάνω στο νερό και να επιδεικνύουν collection από τους καταξιωμένους Έλληνες σχεδιαστές Kathy Heyndels, Olga Karaververis, MYA, Passager και Christina Zafeiriou.

Με τις πανέμορφες collection υψηλής ραπτικής και casual ενδυμασίας να πλαισιώνονται από υπέροχα αξεσουάρ Hunter, makeup artists της πασίγνωστης σχολής του Freddy Kalobratsos “Freddy Makeup Stage” και μαλλιά υπό την επιμέλεια του “Diamantopoulos Academy”, τα Fashion Shows αποτέλεσαν το must-see θέαμα της χρονιάς. Όλα τα κορυφαία μέσα του ελληνικού και παγκόσμιου επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού χώρου δήλωσαν το παρόν τους, για να καλύψουν αυτή την πολυδιάστατη και καινοτόμα εκδήλωση. Από τις βραδιές αυτές δεν έλειψαν φυσικά οι εξίσου εντυπωσιακές live μουσικές εμφανίσεις της μπάντας “My Excuse” και των “Vegas” καθώς και των ταλαντούχων DJ’s Hulk & Robin και DJ Bruno.

Με τις προσδοκίες των παρευρισκόμενων να έχουν πλέον ξεπεραστεί, δεν μπορεί κανείς παρά να περιμένει με ανυπομονησία την επόμενη εκδήλωση της Z Empire Global για να βιώσει ξανά τη μαγεία, τη δημιουργικότητα και την πρωτοπορία των Shows και των εκθέσεων όπως μόνο αυτή ξέρει να διοργανώνει !

28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου

Διοργάνωση: Z Empire // www.zreconnect.com