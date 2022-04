Έρευνα SAS-MIT: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ισχυρό εργαλείο στην εμπειρία πελάτη

Μια νέα παγκόσμια έρευνα από το MIT Sloan Management Review Connections, με τίτλο Delivering Experiences That Win Business and Build Loyalty: CX Champions Share Their Strategies, χορηγούμενη από την SAS, αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες που σημειώνουν βέλτιστες επιδόσεις στην εμπειρία πελάτη (CX) επιτυγχάνουν καλύτερες αποδόσεις από τις επενδύσεις στην τεχνολογία CX σε σχέση με τον ανταγωνισμό, διαχειριζόμενοι την εμπειρία πελάτη μέσω διαλειτουργικών ομάδων, καθορισμένων ροών εργασίας και αξιοποιώντας ευρέως τεχνολογίες analytics και Τεχνητής Νοημοσύνης.