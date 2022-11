Η Samsung Electronics στα πέντε καλύτερα εμπορικά σήματα του 2022

Η Samsung Electronics Co., Ltd. αναγνωρίστηκε από την Interbrand, μια παγκόσμια εταιρεία συμβούλων εμπορικών σημάτων, ως μία από τις πέντε κορυφαίες εταιρείες στην κατηγορία Best Global Brands 2022. Κάθε χρόνο, η Interbrand ανακοινώνει τα 100 κορυφαία εμπορικά σήματα παγκοσμίως και η αξία του εμπορικού σήματος της Samsung αξιολογήθηκε στα 87,7 δισ. δολάρια, που συνιστά αύξηση 17% σε σύγκριση με τα 74,6 δισ. δολάρια το 2021, κατατάσσοντας την εταιρεία στην πέμπτη θέση για τρία συνεχόμενα έτη.