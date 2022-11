Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Juniper Research, ο αριθμός των μοναδικών χρηστών υπηρεσιών contactless payments θα προσεγγίσει το 2024 το ορόσημο του 1 δισ., επίδοση που αντιπροσωπεύει αύξηση 60% έναντι του 2022.

Πρακτικά, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις της εταιρείας, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή τη διετία 2022-2024, θα προστεθούν, παγκοσμίως, 200 εκατ. νέοι χρήστες ανέπαφων πληρωμών.

Η έκθεση της Juniper Research εκτιμά ότι οι εντεινόμενες επενδύσεις σε τερματικά, που υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές και που προέρχονται - κατά κύριο λόγο - από αναδυόμενες οικονομίες του πλανήτη, θα λειτουργήσουν ως “κλειδί” για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Επιτάχυνση της διείσδυσης

Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για εύκολες και χωρίς καθυστερήσεις πληρωμές αναμένεται, επίσης, να επιταχύνει την ανάπτυξη των contactless payments. Ευκολία την οποία επιτρέπουν οι ανέπαφες πληρωμές, καθώς οι καταναλωτές χρειάζονται μόνο ένα smartphone ή μια συσκευή με δυνατότητα NFC, για να κάνουν τις συναλλαγές τους, εξαλείφοντας την ανάγκη να έχουν μαζί τους πολλαπλές κάρτες.

“Οι προμηθευτές λύσεων πληρωμών, μέσω κινητών NFC, πρέπει να μεγιστοποιήσουν την ευκολία, προσφέροντας περαιτέρω επιλογές πληρωμής, όπως το BNPL (Buy Now, Pay Later), για να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη υιοθέτηση. Το BNPL επιτρέπει στους καταναλωτές να πληρώνουν σε πολλές δόσεις, καθιστώντας τις αγορές υψηλής αξίας πιο προσιτές”, αναφέρει η έκθεση της Juniper Research (Contactless Payments: Key Opportunities, Emerging Trends & Market Forecasts 2022-2027, Card vs Mobile).

Ο ρόλος των smartphones

Οι αναλυτές εξηγούν ότι η αύξηση της διείσδυσης των smartphones σε αναδυόμενες αγορές του πλανήτη θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την τόνωση των ανέπαφων συναλλαγών. Όπως υπογραμμίζουν, τα ποσοστά διείσδυσης των smartphones μεταξύ των αναδυόμενων περιοχών, όπως η Ασία-Ειρηνικός, θα ξεπεράσουν το 99% έως το 2024.

Μόνο αυτή η αύξηση θα δώσει τη δυνατότητα σε επιπλέον 67 εκατ. άτομα να υιοθετήσουν ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. “Για να επωφεληθούν από αυτήν την τάση και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι προμηθευτές πληρωμών μέσω κινητών NFC θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να στραφούν σε πληρωμές NFC, εκπαιδεύοντας τους σχετικά με τα οφέλη που παρέχουν, βοηθώντας, παράλληλα, τις προσπάθειες για τη βελτίωση των υποδομών αποδοχής NFC”, σημειώνει η ίδια έκθεση.