Μια νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει τα πιο δημοφιλή ενδιαφέροντα των παιδιών για το φθινόπωρο του 2022. Αυτή τη φορά, αναλύθηκαν τα δεδομένα από τις αναζητήσεις στο YouTube, με τη "Wednesday" του Netflix να δημιουργεί το μεγαλύτερο buzz ως η πιο δημοφιλής σειρά. Το "God of War" έχει επίσης καταφέρει να τραβήξει την προσοχή πολλών παιδιών μαζί με τους αδιαμφισβήτητους ηγέτες στο gaming - "Roblox" και "Minecraft". Επιπλέον, το meme "Beluga Cat" αποκτά μια δεύτερη ζωή με το δικό του κανάλι στο YouTube.

Ο Δεκέμβριος είναι η εποχή για να επιλέξετε δώρα και να κάνετε τα όνειρα των παιδιών πραγματικότητα. Όμως πολλές φορές είναι δύσκολο για τους γονείς να καταλάβουν τι πραγματικά θέλει ένα παιδί. Ένας τρόπος για να βρείτε το τέλειο δώρο μπορεί να είναι να εξερευνήσετε τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η Kaspersky ανέλυσε ανώνυμα δεδομένα που παρέχονται από χρήστες του λογισμικού ασφάλειας για παιδιά Kaspersky Safe Kids από τις 28 Αυγούστου έως τις 28 Νοεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των αναζητήσεων στο YouTube.

Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς σειρές ή ταινίες;

Αυτό το φθινόπωρο, η σειρά "Wednesday" του Netflix έκανε τεράστια θραύση. Οι vloggers κυκλοφόρησαν βίντεο αφιερωμένα στο μακιγιάζ, τα ρούχα της κεντρικής ηρωίδας και τον χορό της Jenna Ortega στη χοροεσπερίδα στο τέταρτο επεισόδιο, το οποίο έγινε επίσης viral.

Πάνω από 5 στα 10 παιδιά αναζήτησαν κινούμενα σχέδια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στις κατηγορίες «Κινούμενα σχέδια, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές» (50,48%). Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, τα παιδιά ήταν κολλημένα στο "Inside Job" του Netflix και "Zootopia+" του Disney+. Επιπλέον, μια από τις πιο δημοφιλείς ταινίες ήταν το Enola Holmes 2, με πρωταγωνίστρια τη Millie Bobby Brown, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, επίσης στο Netflix.

Ας δούμε τα παιχνίδια

Τον Νοέμβριο του 2022 είδαμε τρεις νέες κυκλοφορίες – Pokémon Scarlet and Violet, God of War Ragnarök και Just Dance 2023 Edition – όλες με πολλούς νέους ακόλουθους. Κατάφεραν να προσελκύσουν τεράστια προσοχή μεταξύ των παιδιών μαζί με τους αιώνιους ηγέτες όπως το Roblox και το Minecraft.

Memes και άλλες τάσεις

Φέτος το φθινόπωρο είδαμε και την επιστροφή της “Beluga Cat” χάρη στο νέο κανάλι της στο YouTube. Ένα άλλο σημαντικό θέμα ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Κατάρ 2022™ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του τουρνουά ποδοσφαίρου, το οποίο αντιπροσώπευε σχεδόν το σύνολο των αναζητήσεων στον τομέα "Αθλητισμός".

Όσο για τα παιχνίδια, η σειρά LEGO Ninjago εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δημοφιλής σε όλες τις ηλικίες και καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Είναι ενδιαφέρον ότι τα θέματα «Harry Potter», συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών, των σετ LEGO και των αγορών (marketplaces), ήταν επίσης από τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις το φθινόπωρο.

«Βλέπουμε τακτικά ότι τα ενδιαφέροντα και οι τάσεις μεταξύ των παιδιών αλλάζουν γρήγορα. Κυριολεκτικά κάθε τρίμηνο εμφανίζονται νέα memes, ταινίες και ήρωες. Για παράδειγμα, η σειρά Wednesday έχει γίνει πραγματικό φαινόμενο μεταξύ των εφήβων, με πολλούς να επαναλαμβάνουν το βλέμμα ή να αντιγράφουν τον επικό χορό της Jenny Ortega. Η παρακολούθηση όλων των αλλαγών μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη αν είστε ενήλικας, επομένως οι εφαρμογές γονικού ελέγχου μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε όλες τις τάσεις και τα θέματα», σχολιάζει η Anna Larkina, web content analysis expert στην Kaspersky.

Η πλήρης αναφορά σχετικά με τα διαδικτυακά ενδιαφέροντα των παιδιών και τις συμβουλές για το πώς να επιλέξετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων είναι διαθέσιμη μέσω αυτού του συνδέσμου.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να κρατάτε τα παιδιά σας ασφαλή στο διαδίκτυο: