Η code4thought, η ελληνική εταιρία τεχνολογίας, συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Ethical AI Database (βάση δεδομένων ηθικής τεχνητής νοημοσύνης) με τίτλο “FY 2022 Report: State of the ethical AI ecosystem”, ως νέα προσθήκη στην κατηγορία «Διακυβέρνηση, Κίνδυνοι και Συμμόρφωση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η Ethical AI Database (EAIDB) είναι ένας κατάλογος προσεκτικά επιλεγμένων νεοφυών επιχειρήσεων που είτε προσπαθούν ενεργά να λύσουν προβλήματα που έχει δημιουργήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη είτε αναπτύσσουν μεθόδους ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη και η κοινωνία να λειτουργούν με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Η code4thought που περιλαμβάνεται στη σχετική Έκθεση έχει σκοπό να καταστήσει την τεχνολογία αξιόπιστη, τόσο για τα μοντέλα AI όσο και για τα συστήματα λογισμικού μεγάλης κλίμακας.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση: «Το 2022 ήταν μια μεγάλη χρονιά με πλήθος στρατηγικών εξαγορών, εκτεταμένες δυναμικές κινήσεις σε κάθε κατηγορία και τεράστια εισροή επενδύσεων. Η EAIDB ιδρύθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2022 με 148 εταιρείες, αλλά ο κατάλογός έχει αυξηθεί κατά περίπου 45% έκτοτε και πλέον περιλαμβάνει 215 εταιρείες».

Η ομάδα της code4thought θεωρεί την ανάπτυξη της αγοράς ηθικής τεχνητής νοημοσύνης συναρπαστική και καθησυχαστική ταυτόχρονα.

Συναρπαστική λόγω όλων των ευκαιριών που προκύπτουν για περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών της που αφορούν Ελέγχους ΤΝ και Διακυβέρνηση ΤΝκαι καθησυχαστική καθώς σηματοδοτεί την εξέλιξη όχι μιας νέας αγοράς, αλλά ενός κινήματος, το οποίο προωθεί την ασφαλή, υπεύθυνη και αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η code4thought παρέχει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες, ενώ ειδικά για το κομμάτι του ΑΙ έχει δημιουργήσει τη δική της τεχνολογία η οποία βασίζεται σε εσωτερικές δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης.

Ενώ η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2017, ο περιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει παρουσιάσει ανάλογη πρόοδο (McKinsey & Co, The state of AI in 2022 - and a half decade in review). Δεδομένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ανθούν και οι επιπτώσεις σε εταιρικό και κοινωνικό επίπεδο ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη, η ανάγκη για αξιόπιστη και προσεκτικά σχεδιασμένη τεχνολογία είναι προφανής και ταυτόχρονα εμπνέει όλους όσοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα.

Η code4thought ανυπομονεί να μοιραστεί τις νέες εξελίξεις με τις 214 εταιρείες του οικοσυστήματος “Ethical AI Database” ενώνοντας δυνάμεις μαζί τους. Συγχαίρει ιδιαιτέρως τις 23 νέες εταιρείες που εντάχθηκαν φέτος στον κατάλογο και προσβλέπει σε ένα μέλλον με υπεύθυνη Τεχνητή Νοημοσύνη.