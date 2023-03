Η WEMETRIX διακρίθηκε με το βραβείο «Beyond Innovation Award 2023»

Με μια σπουδαία διάκριση ξεκινάει το 2023 για την WEMETRIX. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Technology and Innovation in 2023 and Beyond», την οποία διοργάνωσε το περιοδικό The Economist σε συνεργασία με το powergame.gr, η WEMETRIX βραβεύτηκε ως μια απότις πιο καινοτόμες Ελληνικές εταιρείες στον χώρο του fin and reg-tech.