Εντός των χρονοδιαγραμμάτων βρίσκεται η mega επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα με τη δημιουργία τριών data centers (κέντρα δεδομένων), με στελέχη της να ξεκαθαρίζουν πως «δεν είμαστε πίσω στους χρόνους». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος (φωτο), «υπολογίζουμε και ελπίζουμε» ότι εντός του 2023 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου των data centers, δηλαδή περίπου 2,5 χρόνια από την ανακοίνωση του project.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να έχει ολοκληρωθεί έως το 2025 η στρατηγική επένδυση για τα τρία data centers (DCs), στο πλαίσιο δημιουργίας ενός περιφερειακού hub σε εκτάσεις εντός της Αττικής, λίγο έξω από την Αθήνα και συγκεκριμένα σε εκτάσεις στους δήμους Κρωπίας και Σπάτων Αρτέμιδος. «Προχωράμε κανονικά με την αδειοδότηση», ενώ παράλληλα η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πέρασε επιτυχώς το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και αναμένεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα, σημείωσε ο κ. Μιχαλόπουλος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων στην Ελλάδα και είναι λογικό να υπάρχουν δυσκολίες, συμπλήρωσε.

Σε επόμενη φάση, «μας ενδιαφέρει να “τρέχουν” καλά τα data centers, να είναι αποδοτικά και να ανταγωνίζονται ανάλογα περιφερειακά data centers» ανά την Ευρώπη, είπε σε δημοσιογραφικό briefing ο CEO της Microsoft Ελλάδας, φέρνοντας ως παράδειγμα το DC στο Άμστερνταμ, με στόχο αυτό στην Αθήνα να είναι συγκριτικά επιλέξιμο σε σχέση με άλλα ανεπτυγμένων χωρών.

Το ενεργειακό όφελος των data centers

Τα DCs αποτελούν κυρίαρχο εργαλείο στη «φαρέτρα» της Microsoft στην ολιστική της προσέγγιση για βιωσιμότητα μέσω της τεχνολογίας. Αρχικά, ο κ. Μιχαλόπουλος αναγνώρισε ότι μία εταιρεία, όπως η Microsoft, βρίσκεται σε πιο εύκολη θέση ώστε να πετύχει αλλαγές στο περιβαλλοντικό impact της σε σύγκριση με π.χ. τις βιομηχανικές εταιρείες. Ως προς τα data centers, ναι μεν καταναλώνουν ενέργεια, αλλά παράλληλα γλιτώνουν περισσότερη, με αποτέλεσμα να αφαιρούν από το συνολικό ενεργειακό τους αποτύπωμα. «Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ενέργεια που χρησιμοποιούν τα κέντρα αυτά αντιπροσωπεύει το 1% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται παγκοσμίως» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Εν συνεχεία, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα της Microsoft στο «δρόμο» του μηδενισμού του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Όπως είπε ο κ. Μιχαλόπουλος, ο πρώτος στόχος τέθηκε το 2009, ενώ το 2012 η εταιρεία ήταν carbon neutral σε παγκόσμιο επίπεδο. «Το 2020 βάλαμε νέους στόχους», ενώ μέχρι το 2025 δέσμευση του τεχνολογικού κολοσσού αποτελεί η κατά 100% μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τον CEO της Microsoft Ελλάδας, αυτό «σημαίνει ότι θα έχουμε συμβάσεις πράσινης ενέργειας για το 100% της ενέργειας που καταναλώνεται από όλα τα κέντρα δεδομένων, τα κτίρια και τα campuses παγκοσμίως (PPAs)».

Αυτή η προσπάθεια θα επεκταθεί και σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας -από μετακινήσεις, μέχρι packaging- με σκοπό το 2030 να είναι carbon negative. Last but not least, ένας στόχος για τον οποίο ο κ. Μιχαλόπουλος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του. Μέχρι το 2050, η Microsoft έχει δεσμευτεί να «απορροφήσει» και να απομακρύνει από το περιβάλλον όλο τον άνθρακα που έχει εκπέμψει η εταιρεία, είτε άμεσα από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είτε από την ίδρυσή της το 1975. Σε αυτή την κατεύθυνση, επενδύονται 1 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης τεχνολογιών μείωσης, δέσμευσης και απομάκρυνσης του άνθρακα (carbon reduction, capture and removal).

Πέρα από τα… του οίκου της, η Microsoft παρέχει τη δυνατότητα και στους πελάτες-συνεργάτες της να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΔΕΗ, η οποία, όπως αναφέρθηκε, γλίτωσε σε σχεδόν καθολική βάση εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω του cloud. Ειδικότερα, ο μεγαλύτερος πάροχος ενέργειας της Ελλάδας έγινε 98% πιο energy efficient με τη μετάβασή του στο cloud, ψηφιοποιώντας τις δραστηριότητές του, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες παραγωγής και διανομής ενέργειας, συλλέγοντας και αναλύοντας τα δεδομένα.

Κλειστά «χαρτιά» για τις θέσεις εργασίας

Στο πλαίσιο των 10.000 απολύσεων που ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο, έγινε ερώτηση στον κ. Μιχαλόπουλο σχετικά με το πόσο θα επηρεαστεί το region στο οποίο εντάσσεται η Ελλάδα. «Αλλαγές έχουμε πάντα και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι δε θα κάνουμε» ήταν η διπλωματική απάντηση που έδωσε και εξήγησε πως «κινούμαστε στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανακοίνωσης».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως η Microsoft Ελλάδας θα έχει κόσμο να εξυπηρετήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της, ανεξαρτήτως αλλαγών. «Η αναδιοργάνωση έχει να κάνει με τη δομή των regions», διευκρίνισε και πρόσθεσε πως εάν υπάρξει κάποια θέση που δεν παράγει αξία για πελάτες-συνεργάτες, «τότε θα την αλλάξουμε».

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη και το Microsoft 365 Copilot, ο κ. Μιχαλόπουλος τόνισε πως θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο που δουλεύουμε, θα βοηθήσει πολύ τους developers να φτιάχνουν καλύτερα και πιο γρήγορα τις εφαρμογές τους, θα συμβάλλει γενικότερα στην εξοικονόμηση χρόνου, ενώ θα δώσει λύσεις και στο «κομμάτι» της βιωσιμότητας. Ως προς το τελευταίο, έκανε ειδική μνεία στο «Cloud for Sustainability», στο οποίο ο χρήστης θα βάζει όλα τα δεδομένα και θα του προτείνει διάφορες λύσεις, με δυνατότητα παρακολούθησης και απώτερο στόχο τη μείωση ενέργειας. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Μιχαλόπουλος, η Microsoft βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας μοντέλων που θα προβλέπουν την παραγωγή και τη ζήτηση στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να μην ταξιδεύουν άσκοπα τα εμπορεύματα και να μη μένουν αχρησιμοποίητα αποθέματα (unused stocks). Τέλος, ανακοίνωσε πως η εταιρεία έχει επισημοποιήσει μία μεγάλη συνεργασία με την γερμανική Bayer AG στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας.

Αριστοτέλης Παππάς