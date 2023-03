Η Google ανακοίνωσε χθες την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Διαφημίσεων - τη νέα υπηρεσία που έχει στόχο να σας βοηθά να μαθαίνετε γρήγορα και εύκολα περισσότερες πληροφορίες για τις διαφημίσεις που βλέπετε σε Search, Youtube και Display.

«Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις διαφημίσεις που βλέπετε στο διαδίκτυο. Με δεδομένο ότι πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι αλληλεπιδρούν καθημερινά με τα μενού διαχείρισης διαφάνειας και ελέγχου των διαφημίσεων της Google, τα τελευταία πέντε χρόνια επενδύσαμε στην παροχή καλύτερων τρόπων για να μαθαίνετε περισσότερα σχετικά με τις διαφημίσεις που βλέπετε και να έχετε τον έλεγχο» αναφέρει σχετική ανακοίνωση που συμπληρώνει:.

«Το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων ξεκινά να διατίθεται σε χρήστες σε όλο τον κόσμο, ώστε να μαθαίνετε γρήγορα και εύκολα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που βλέπετε από την Google και από τις υπηρεσίες Search, YouTube και Display.

Το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς προσπάθειας, με στόχο να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαφημιζόμενους. Το 2018,ξεκινήσαμε να απαιτούμε από τους διαφημιζόμενους που επιθυμούσαν να προβάλουν προεκλογικές διαφημίσεις στις πλατφόρμες μας, να υποβάλλονται σε μια διαδικασία επαλήθευσης, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν στη διαφήμισή τους μια γνωστοποίηση που να δείχνει σαφώς ποιος πλήρωσε γι’ αυτήν. Το 2020, προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω , εισάγοντας έναπαγκόσμιο πρόγραμμα επαλήθευσης της ταυτότητας διαφημιζόμενων που απαιτεί από τους διαφημιζόμενους της Google να επαληθεύουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις τους, την περιοχή από την οποία δραστηριοποιούνται και το αντικείμενό τους (τι πωλούν ή προωθούν). Το περασμένο φθινόπωρο,λανσάραμε παγκοσμίως το «My Ad Center», τον νεότερο και πιο φιλικό προς τον χρήστη τρόπο για να βοηθήσουμε τους χρήστες μας να ελέγχουν τις διαφημίσεις που βλέπουν σε Search, YouTube και Discover, απευθείας από τις ίδιες τις διαφημίσεις.»

Συστήνοντας το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων

Με βάση όσα αναφέρει ο τεχνολογικός κολοσσός, «το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων αποτελεί έναν κόμβο αναζήτησης όλων των διαφημίσεων που προβάλλονται από πιστοποιημένους διαφημιζόμενους. Αυτό το one-stop shop σχεδιάστηκε με γνώμονα τον χρήστη, διασφαλίζοντας του ότι θα έχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που βλέπει από τη Google.

Με το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων, θα είναι σε θέση να καταλάβει:

- Τις διαφημίσεις που έχει αναρτήσει ένας διαφημιζόμενος

- Ποιες διαφημίσεις εμφανίστηκαν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή

- Την τελευταία ημερομηνία που έτρεξε μια διαφήμιση και τη μορφή της.

Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι βλέπετε μια διαφήμιση για ένα προϊόν περιποίησης που σας ενδιαφέρει, αλλά δεν αναγνωρίζετε τη μάρκα ή είστε περίεργοι να διαπιστώσετε αν αναγνωρίζετε άλλες διαφημίσεις από αυτή τη μάρκα. Με το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων μπορείτε να αναζητήσετε τον διαφημιζόμενο και να μάθετε περισσότερα γι' αυτόν πριν προβείτε σε αγορά ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό του.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων απευθείας ή επισκεπτόμενοι το "My Ad Center", μέσω του μενού με τις τρεις τελείες που εμφανίζεται δίπλα στις διαφημίσεις που βλέπετε. Εδώ, θα βρείτε ένα μενού που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αν ο διαφημιζόμενος είναι πιστοποιημένος ή όχι, ενώ μπορείτε επίσης να κάνετε like σε μια διαφήμιση, να την αποκλείσετε ή ακόμη και να καταγγείλετε μια κακή διαφήμιση, αν θεωρείτε ότι παραβιάζει τις πολιτικές μας. Αν θέλετε να παραμετροποιήσετε ακόμη περισσότερο την εμπειρία σας με τις διαφημίσεις - από το να βλέπετε περισσότερες μάρκες που σας αρέσουν και λιγότερες από αυτές που δεν σας αρέσουν - μπορείτε να επισκεφθείτε απευθείας το "My Ad Center".

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τους χρήστες μας, δημιουργώντας μια ασφαλέστερη, πιο αξιόπιστη και υπεύθυνη εμπειρία διαφήμισης. Με το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων δεν θα βρεθείτε ποτέ στο σκοτάδι σχετικά με τις διαφημίσεις που βλέπετε στη Google. Για να βοηθήσουμε τους χρήστες μας να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις στο διαδίκτυο - ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται - τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.»