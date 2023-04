Οι επιχειρήσεις στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη και άλλες ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες δημιουργούν ένα λαμπρό νέο μέλλον για τις επιχειρήσεις, καθώς ο φυσικός και ο ψηφιακός κόσμος γίνονται άρρηκτα συνδεδεμένοι. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η μελέτη Accenture Technology Vision 2023, με τίτλο «When Atoms Meet Bits: The Foundations of Our New Reality», η οποία διερευνά τις τεχνολογικές τάσεις που καθορίζουν τη σύγκλιση του φυσικού και ψηφιακού κόσμου, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιταχύνουν άμεσα την επανεφεύρεσή τους.