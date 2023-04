Ο κος Δημήτρης Μαυρογιάννης, διακεκριμένο στέλεχος του τραπεζικού κλάδου, αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Operating Officer του Viva Wallet Group. Από αυτή την καίρια θέση, ο κος Μαυρογιάννης θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού στις 24 Ευρωπαϊκές χώρες όπου δραστηριοποιείται, συμβάλλοντας στη χάραξη της στρατηγικής και «ενορχηστρώνοντας» τις επιχειρησιακές λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα σε απόλυτη εναρμόνιση με τους επιχειρηματικούς στόχους του Viva Wallet Group.

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην ομάδα της Viva. Νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για τον Οργανισμό μας. Διαμορφώνουμε τις απαραίτητες δομές, χτίζουμε ομάδες δυνατές, με ταλέντο και εμπειρία, που θα αναδείξουν τις προοπτικές του Οργανισμού.

Το μοντέλο της Viva είναι καινοτομικό και ο Δημήτρης μοιράζεται την ίδια πρωτοποριακή νοοτροπία με εμάς. Η εκτεταμένη διεθνής εμπειρία του, η βαθιά γνώση της τεχνολογίας των πληρωμών και τραπεζικών υπηρεσιών, και η αφοσίωσή του στην επιχειρηματική αριστεία μέσα από την τεχνολογία, καθιστούν τη συμβολή του καταλυτική.

Θα συνεργαστούμε στενά για να υλοποιήσουμε το πανευρωπαϊκό όραμα της Viva, ανυπομονώντας για τα επόμενα ορόσημα στο ταξίδι μας,» σημειώνει ο Μάκης Αντύπας, Συνιδρυτής και Senior VP Technology & Operations του Viva Wallet Group.

Ο κος Μαυρογιάννης εντάσσεται στη διοικητική ομάδα του Viva Wallet Group, προερχόμενος από την Τράπεζα Πειραιώς, όπου κατείχε αντίστοιχη θέση, οδηγώντας το μετασχηματισμό των λειτουργιών και της τεχνολογίας, καταγράφοντας, παράλληλα, εντυπωσιακούς οικονομικούς δείκτες.

Με αδιαμφισβήτητα ισχυρό αποτύπωμα στους τομείς digital transformation, e-banking, mobile banking, e-commerce και cyber-security, ο κος Μαυρογιάννης ανήκει στους πρωτοπόρους του internet banking στην Ελλάδα και στη Ν.Α. Ευρώπη, ήδη από το 2000.

Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της πρώτης ψηφιακής τράπεζας στη Μέση Ανατολή (CBD Now) στο πλαίσιο του ρόλου του ως CIO για την Commercial Bank of Dubai. Στο βιογραφικό της σχεδόν 30ετούς πορείας του, συγκαταλέγεται η θητεία του ως CTO της Commercial Bank of Qatar, και ως Group CIO/ General Manager της Eurobank, έχοντας παρουσιάσει πρώτος υπηρεσίες mobile banking στην Ελλάδα.

Σημαντικά επιτεύγματα της επαγγελματικής διαδρομής του εστιάζουν στις ηγετικές ικανότητες και διεισδυτική, στρατηγική σκέψη του που οδήγησαν «συντηρητικούς» τραπεζικούς οργανισμούς στη νέα εποχή της ψηφιακής τραπεζικής, μέσω νεωτεριστικών πρωτοβουλιών.

«Η τεχνολογία ήταν πάντα στον πυρήνα της δικής μου διαδρομής και η Viva Wallet είναι ο ορισμός της τεχνολογικής υπεροχής και καινοτομίας. Προσωπικά θεωρώ την τεχνολογία καταλύτη εξέλιξης, ανάπτυξης και βιωσιμότητας για οποιοδήποτε οργανισμό του χρηματοοικονομικού χώρου.

Στόχος μας στη Viva είναι να ενισχύσουμε το πλαίσιο διακυβέρνησης στη βάση μίας διεθνούς δομής -στοιχεία, που θα αναβαθμίσουν το ήδη επιτυχημένο επιχειρησιακό μοντέλο, τη διαχείριση και απόδοση του Οργανισμού, επιταχύνοντας την ανάπτυξή του.

Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι μέλος της ομάδας Viva και μαζί θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον των πληρωμών, προς όφελος των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,» αναφέρει ο κος Δημήτρης Μαυρογιάννης, COO του Viva Wallet Group.

O κος Μαυρογιάννης είναι κάτοχος MBA από το Imperial College London, MSc in Computer Science από το UCL, και B.Eng από το University of Sussex.