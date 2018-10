To ακίνητο Νεώριο Moro στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων ανήκε και συνεχίζει να ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών καμία μεταβολή δεν έχει προκύψει από την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το 2003, η οποία εκδόθηκε κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και στην χρήση του ακινήτου τονίζει σε ανακοίνωση της η ΕΤΑΔ, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα σχετικά με τη μεταβίβαση του ενετικού μνημείου Νεώριου Moro στην ΕΤΑΔ ΑΕ.

