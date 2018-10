«Έχουμε πολύ περισσότερα τηλεφωνήματα», δήλωσε ο Λευτέρης Ποταμιάνος, επικεφαλής της Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων της Αθήνας ( Real Estate Association of Athens), η οποία εκπροσωπεί περίπου 3.000 μεσίτες. «Η συντριπτική πλειονότητα είναι ξένοι και υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες. Ασφαλώς, οι Κινέζοι προηγούνται με διαφορά». Ο κ. Ποταμιάνος προέβλεψε ότι οι τιμές των κατοικιών θα αυξηθούν ετησίως κατά μέσο όρο 5-7% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας φέτος και το 2019.

More in this category: