Η Value Τουριστική θα αποτελέσει κοινοπραξία (jointventure) με τη συμμετοχή της Grivalia στο μετοχικό της κεφάλαιο με σκοπό την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου και την αναβάθμιση του σε σύγχρονο επαγγελματικό ακίνητο.

Την απόκτηση μετοχών της εταιρείας Value Τουριστική Α.Ε ανακοίνωσε η Grivalia Properties ΑΕΕΑ και προχωρούν ως κοινοπραξία πια στην εκμετάλλευση του κτιρίου της Ελευθεροτυπίας στον Νέο Κόσμο.

