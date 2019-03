Η κ. Αχτσιόγλου ενέκρινε την με αρ. 73/Συνεδρ. 4/31-1-2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ για τη μακροχρόνια εκμίσθωση στον όμιλο Fattal Hotels LTD του ακινήτου επί των Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, συνολικού εμβαδού 12.235,52 τ.μ., για χρονικό διάστημα 30 ετών. Για την εκμίσθωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ του ΕΦΚΑ και του ομίλου Fattal Hotels LTD.

