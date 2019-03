Σε μοντέρνες περιοχές της πόλης, τα ενοίκια το 2018 αυξήθηκαν έως και 35%, αναφέρουν οι παρατηρητές της αγοράς. Οι αυξήσεις των τιμών είναι αποτέλεσμα της προώθησης ακινήτων από πλατφόρμες, όπως η Airbnb, η Home Away και η Booking.com. Η Ελλάδα γνώρισε μια άνευ προηγουμένου άνθηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια και ο αριθμός των τουριστών έχει διπλασιαστεί από το 2008. Όλο και περισσότεροι επισκέπτες δεν κάνουν κράτηση καταλυμάτων τους μέσω τουριστικών πρακτόρων, αλλά μέσω πλατφόρμας όπως η Airbnb. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο αριθμός των διαμερισμάτων που προσφέρονται στους τουρίστες μόνο της Αθήνας έχει υπερδιπλασιαστεί από 2500 το 2016 σε 5200 το χρόνο αργότερα. Το 2018, ο αριθμός αυτός υπερδιπλασιάστηκε και πάλι σε περίπου 12 000. Σύμφωνα με μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας Grand Thornton, υπάρχουν σήμερα περίπου 70.000 διαμερίσματα που προσφέρονται σε όλη την Ελλάδα μέσω αυτών των πλατφορμών. Ο τομέας έχει πραγματοποιήσει 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με τον Grand Thornton.

