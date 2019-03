Η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και η δυνατότητα τηλεργασίας, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, δημιουργούν την ανάγκη για ευέλικτους χώρους και λειτουργούν αποτρεπτικά σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η ετήσια έκθεση «Emerging Trends in Real Estate» των Urban Land Institute (ULI) και PwC, η οποία διαπιστώνει ότι μια σειρά από μεταβολές επηρεάζουν σήμερα τον κλάδο των ακινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία από αυτές είναι η επιταχυνόμενη απαξίωση των ακινήτων, γεγονός που ανησυχεί ολοένα περισσότερο τους ιδιοκτήτες, ιδίως υπό συνθήκες ραγδαίων εξελίξεων στην τεχνολογία, τη δημογραφία και τις κοινωνικές νόρμες. Επιπλέον, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, καθώς οι νέες γενιές μεταβαίνουν στη φάση του εργαζόμενου και καταναλωτή, τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται προκειμένου να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες αυτών των ομάδων, όπως οι ευέλικτες μορφές εργασίας και τα ξενοδοχεία και καταστήματα με επίκεντρο την εμπειρία. Αυτό προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισμό, από τους ιδιοκτήτες, του τρόπου με τον οποίο επιδιώκουν την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και της σχετικής απόδοσης. «Ο κλάδος έχει αρχίσει να αποδέχεται τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τη διαρθρωτική επίδραση των τεχνολογικών, κοινωνικών και δημογραφικών τάσεων στο δομημένο περιβάλλον», επισημαίνει η έρευνα.

