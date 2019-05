Από την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία", την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 ("record date"). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (INVESTMENT BANK OF GREECE S.A.) ως εξής:

