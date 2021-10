Βλαστός (ΕΤΑΔ): Αστικές αναπλάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ναύπλιο

Στο ρόλο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στην προσέλκυση επενδύσεων, στο επενδυτικό πλάνο που υλοποιεί η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., στη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης για την εθνική οικονομία και στα κρίσιμα θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Στέφανος Δ. Βλαστός στη διάρκεια της φετινής PRODEXPO 2021 και στις θεματικές ενότητες «Public infrastructure projects, NextGenerationEU, opportunities and the role of the PPF» και «How to maximize the value of state-owned property» όπου και συμμετείχε.