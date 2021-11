Διπλή διάκριση για τη NOVAL PROPERTY στα Property Awards 2021

Η NOVAL PROPERTY έλαβε διπλή διάκριση στα Property Awards 2021, αποσπώντας το βραβείο “Property Investment Company of the Year”, ενώ και το εμπορικό κέντρο RIVER WEST έλαβε το χρυσό βραβείο στην ενότητα “Commercial development/Retail New Development” για την ανάπτυξη του RIVER WEST OPEN.