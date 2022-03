Optima bank: Σημαντικές προοπτικές στο real estate στη Βόρεια Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 30 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, συνέδριο με θέμα ‘’Real estate in Northern Greece. Trends and investment opportunities’’ με τη συνδιοργάνωση του Anatolia College of Thessaloniki (ACT) και της Optima bank. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα όπως οι τάσεις του real estate σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αξιολόγηση των ακινήτων ως επένδυση σε διεθνές πλαίσιο, καθώς και οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων στην Βόρεια Ελλάδα.