Η Noval Property δημοσιεύει τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις και σηματοδοτώντας την αναγνώριση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης ως κεντρικού άξονα της στρατηγικής της, που διέπει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συνολικά όλες τις λειτουργίες της.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης βασίστηκε στα επικαιροποιημένα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021) καθώς και τις συστάσεις της European Public Real Estate Association (EPRA) ως προς τις Βέλτιστες Πρακτικές Βιωσιμότητας (sBPR). Ο Απολογισμός έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. Στόχος του Απολογισμού είναι να παρουσιάσει το αποτύπωμα και τις επιδόσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας της Noval Property στους 3 πυλώνες: Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) ώστε να αποτελέσει βάση αναφοράς των επιδόσεων της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιχειρώντας με σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία, η Noval Property δημιουργεί πολλαπλασιαστική αξία για τους ανθρώπους της, τους μετόχους, τους συνεργάτες της, την ελληνική οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

Σημαντικό ορόσημο - απόδειξη της δέσμευσης της Noval Property για βιώσιμη ανάπτυξη και επιβεβαίωση των πολιτικών της για την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί και η έκδοση πράσινου ομολόγου το 2021 (εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών), το οποίο συνοδεύεται από συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης της περιβαλλοντικής/ενεργειακής επίδοσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Το ομόλογο είναι ευθυγραμμισμένο με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (International Capital Market Association ICMA), και υποστηρίζει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στην ανάπτυξη εγχώριων βιώσιμων επενδύσεων στην Κεφαλαιαγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Noval Property εφαρμόζει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενσωματώνοντας ανακυκλώσιμα υλικά, εγκαθιστώντας συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, και δημιουργώντας «πράσινες» στέγες και τοίχους, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης και παράλληλα βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων.

Με όραμα για πρόοδο στον τομέα της βιωσιμότητας ως μια δυναμική διαδικασία, η Noval Property έχει δεσμευτεί σε μια σειρά βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων της.

Επιβεβαίωση του οράματος της ενσωμάτωσης της έννοιας της βιωσιμότητας στην εταιρική κουλτούρα της Noval Property, αποτελεί η βράβευση της Εταιρείας με τη διεθνή πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) για δύο κτήριά της το “ Butterfly” στο επίπεδο “Gold” και το “The Orbit” στο επίπεδο Platinum. Το “The Orbit” κατάκτησε όχι μόνο την υψηλότερη διάκριση κατά LEED, αλλά διακρίθηκε και στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας “LEED Earth” του U.S. Green Building Council (USGBC) ως το πρώτο κτήριο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με την νέα έκδοση “4” του LEED στο επίπεδο Platinum.

Ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, δήλωσε σχετικά: «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί σταθερή δέσμευσή μας στη Noval Property. Δέσμευση, η οποία δεν περιορίζεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων μας, αλλά καθοδηγεί τη στρατηγική ανάπτυξή μας και διέπει συνολικά τη λειτουργία μας, διαμορφώνοντας ανάλογα τις σχέσεις μας με τους συμμετόχους μας σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας μας. Η στρατηγική αυτή επιλογή σηματοδοτήθηκε από την έκδοση-ορόσημο του πρώτου πράσινου ομολόγου ύψους 120 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021. Ο πρώτος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύουμε, αποτυπώνει τις δράσεις και τις επιδόσεις της Εταιρείας μας για την περσινή χρονιά, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θέτει τους μελλοντικούς μας στόχους δεσμευόμενοι ότι θα εργαζόμαστε μεθοδικά και συστηματικά, ώστε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.»

O κ. Γιώργος Καραπαναγιώτης, Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας δήλωσε σχετικά: «Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας της Noval Property. Αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην προσπάθειά μας για διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας μας και συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων μας, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε θέσει ως στόχο να λαμβάνουμε τη διεθνή πιστοποίηση LEED κατ’ ελάχιστον στο επίπεδο “GOLD” ή BREEAM κατ’ ελάχιστον στο επίπεδο Very Good για όλες τις επενδύσεις μας σε νέες κτηριακές υποδομές, καθώς και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος του χαρτοφυλακίου μας».