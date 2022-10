Βλαστός(ΕΤΑΔ): Χειρουργικές κινήσεις με ακίνητα Δημοσίου για τις τοπικές οικονομίες

Στο θετικό αποτύπωμα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου αναφορικά με την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, τις προοπτικές και τους στόχους της αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ Α.Ε., Στέφανος Δ. Βλαστός στη διάρκεια της φετινής PRODEXPO 2022 και συγκεκριμένα στη θεματική «A look at investment activity in Greece» όπου και συμμετείχε.