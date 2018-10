Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων το Υπουργείο Εργασίας, μεταξύ άλλων, επέκτεινε την άδεια και τα επιδόματα μητρότητας και στις γυναίκες που εμπλέκονται στη διαδικασία παρένθετης μητρότητας, εργαζόμενες και αυτοαπασχολούμενες. Επέκτεινε την προστασία από απόλυση για τις μητέρες που υιοθετούν ή εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Αναβάθμισε την προστασία της μητρότητας για τις εργαζόμενες σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Θέσπισε ειδική γονική άδεια για τους γονείς παιδιών που πάσχουν από σύνδρομο Down ή αυτισμό.

