Ο κ. John Goddard , Head of HSBC Expat, σχολίασε: «η ‘γεύση’ της ζωής σε έναν νέο προορισμό μπορεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για να ξεκλειδώσει κανείς τη δημιουργικότητά του, να βρει ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και να δώσει μια νέα κατεύθυνση καριέρας. Όμως, πολλά στελέχη που μετακινούνται στο εξωτερικό τους πρώτους μήνες αγχώνονται διότι δεν είχαν βάλει τα οικονομικά τους σε μια σειρά πριν μετακομίσουν. Παρά το γεγονός ότι η μετακίνηση στο εξωτερικό συχνά σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος συνεπάγεται και πολυπλοκότητα. Η αναζήτηση υποστήριξης, πριν μετακομίσει κανείς, για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο νέο προορισμό, για την επιλογή του καλύτερου τρόπου να μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό και για το πώς θα αξιοποιήσει καλύτερα τις αποταμιεύσεις του μπορεί να βοηθήσει όσους μετακινούνται να εστιάσουν στην καριέρα τους και να εγκατασταθούν πιο γρήγορα στο νέο τους σπίτι».

